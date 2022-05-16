Havalar ısındı. Yaz ile birlikte yangın riski arttı. Yangınlarla mücadelede hem hava hem de kara ekip ve araçları güçlendirildi.

2022 yılı orman yangınlarına hazırlık değerlendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi..

Helikopter, uçak ve personel sayısı artırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açılışta konuştu.

Türkiye'nin yangınlara karşı aldığı yeni önlemleri anlatan Bakan Kirişçi, alevlerle mücadele için kadronun güçlendirildiğini söyledi.

"39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı 3'ten 20'ye, insansız hava aracı sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve 1500 orman muhafaza memurumuz ile ekiplerimizi daha da güçlendirdiğimizi belirtmek isterim."

[Fotoğraf: AA]

4 "Chinook" helikopter geldi, 6'sı yolda

Filoya dev gövdeli Chinook helikopterler de katıldı.

ABD'den sipariş edilen 10 adet "Chinook" helikopterden 4'ü Türkiye'ye ulaştı, 6 helikopter de teslim için yola çıktı.

Yangınla mücadeleye karşı uzman ekip kuruldu

Kirişci, yangınlara karadan müdahale için "ORKUT" isimli özel bir ekip kurulduğunu da duyurdu.

Ekip 7/24 esasına göre çalışacak. Orman yangınları konusunda uzman personelden oluşacak.

Ege'de orman yangınları ile mücadele üssü kurulacak

Bakan Kirişçi, yangınların sıkça yaşandığı Akdeniz Havzası'nda yeni bir ortak girişim hazırlığı bulunduğunu da açıkladı.

Ege'de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın ortak kullanabileceği, orman yangınları ile mücadele üssü kurulacağını duyurdu.