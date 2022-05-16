Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele filosunu genişletiyor
Yaz ayları yaklaşırken Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlara karşı tedbirleri arttırdı. Bakan Kirişçi, helikopter sayısının 55'e, uçak sayısının 20'ye çıkartıldığını söyledi. Alınanlar arasında 10 dev gövdeli Chinook tipi helitopter de yer alıyor.
Havalar ısındı. Yaz ile birlikte yangın riski arttı. Yangınlarla mücadelede hem hava hem de kara ekip ve araçları güçlendirildi.
2022 yılı orman yangınlarına hazırlık değerlendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi..
Helikopter, uçak ve personel sayısı artırıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açılışta konuştu.
Türkiye'nin yangınlara karşı aldığı yeni önlemleri anlatan Bakan Kirişçi, alevlerle mücadele için kadronun güçlendirildiğini söyledi.
"39 olan helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı 3'ten 20'ye, insansız hava aracı sayımızı 4'ten 8'e yükselttik. Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve 1500 orman muhafaza memurumuz ile ekiplerimizi daha da güçlendirdiğimizi belirtmek isterim."
4 "Chinook" helikopter geldi, 6'sı yolda
Filoya dev gövdeli Chinook helikopterler de katıldı.
ABD'den sipariş edilen 10 adet "Chinook" helikopterden 4'ü Türkiye'ye ulaştı, 6 helikopter de teslim için yola çıktı.
Yangınla mücadeleye karşı uzman ekip kuruldu
Kirişci, yangınlara karadan müdahale için "ORKUT" isimli özel bir ekip kurulduğunu da duyurdu.
Ekip 7/24 esasına göre çalışacak. Orman yangınları konusunda uzman personelden oluşacak.
Ege'de orman yangınları ile mücadele üssü kurulacak
Bakan Kirişçi, yangınların sıkça yaşandığı Akdeniz Havzası'nda yeni bir ortak girişim hazırlığı bulunduğunu da açıkladı.
Ege'de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın ortak kullanabileceği, orman yangınları ile mücadele üssü kurulacağını duyurdu.
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