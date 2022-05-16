Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Savunma Sanayii Başkanlığının logosu yenilendi
Savunma Sanayii Başkanlığı logosunu yeniledi. Yeni logoda kullanılan yıldızlar, 16 Türk Devleti'ni sembolize ediyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yeni ambleminin merkezinde Türk bayrağının kırmızısı odak alınıyor.
Logoda kullanılan 16 yıldız da 16 Türk devletini temsil ediyor. Başkanlığın yeni logosu oluşturulurken Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlarla dil bütünlüğüne dikkat edildi.
Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur.— SSB (@SavunmaSanayii) May 16, 2022
Ayrıca Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti’ni sembolize etmektedir.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/RGvsCrv113
Ayrıca kurumun kuruluşundan itibaren kullandığı ana tema ve SSB kısaltması da korundu.
Etiketler: Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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