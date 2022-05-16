Savunma Sanayii Başkanlığı'nın yeni ambleminin merkezinde Türk bayrağının kırmızısı odak alınıyor.

Logoda kullanılan 16 yıldız da 16 Türk devletini temsil ediyor. Başkanlığın yeni logosu oluşturulurken Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlarla dil bütünlüğüne dikkat edildi.

Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur.



Ayrıca Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti’ni sembolize etmektedir.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/RGvsCrv113 — SSB (@SavunmaSanayii) May 16, 2022

Ayrıca kurumun kuruluşundan itibaren kullandığı ana tema ve SSB kısaltması da korundu.