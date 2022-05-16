Bisiklet kullanımı özellikle büyükşehirlerde her geçen gün artıyor. Bisiklet yoğun araç trafiğinde alternatiflerden biri haline geldi. Ancak bu durum güvenli bisiklet yolu taleplerini de gündeme getiriyor.

Bisiklet sürücüleri de mavi yolların güvenli hale getirilmesini istiyor. Bu taleple hazırlanan binlerce dilekçe dilekçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, başvuruları işleme alarak İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarına iletti.

"Güvenli bisiklet yolları" oluşturulacak

Bakanlıklar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yurt genelinde 3 bin kilometrelik bisiklet yolu ve park istasyonu yapımını gündemine aldı. Bu kapsamda hem yeni bisiklet yolları oluşturulacak, hem de güvenliği sağlanacak.

Son beş yılda 54 bin 609 bisiklet kazası meydana geldi

İçişleri Bakanlığı verilerine göre son beş yılda 54 bin 609 bisiklet kazası meydana geldi. Beş yıl içinde bisiklet kazalarında 234 kişi yaşamını yitirirken, 57 bin 649 kişi yaralandı.

Belediyelere de bisiklet yolları konusunda önemli görevler verilecek. Meclis, belediyelerden kendi bölgelerinde bisiklet kullanımını özendirmesini istedi.