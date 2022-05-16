Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle görüşme mesaisi Cezayirli mevkidaşı ile devam ediyor.

Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İki lider karşılama töreni sonrası baş başa görüşmeye geçti. Daha sonra ilgili bakanların da katılımı ile Türkiye-Cezayir Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 1'inci oturumu yapılacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Köklü bir tarihe sahip olan iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u resmi törenle karşılıyor. https://t.co/4Z8Zt3wX5j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 16, 2022

Ticaret hacmi hedefi için yol haritası belirlenecek

Türkiye, hali hazırda Cezayir'de en önemli yatırımcı ülke konumunda. Ülkedeki yatırım ortamı ve 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılması için izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Sıvılaştırılmış doğal gaz başta olmak üzere enerjide yeni iş birliği imkanları, ulaşımda ortak adımlar ve savunma sanayii projeleri gibi konular ele alınacak.

İki liderin gündeminde bölgesel gelişmeler de var. Libya başta olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son durum üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında mevkidaşını bilgilendirecek.

Görüşmeler sonrası bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalanacak. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tebbun ortak basın toplantısı ile alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.