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AA
09.06.2023 03:13
Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de
Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun kapatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "Görevleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmek üzere, Türkiye Okul Sporları Federasyonu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.