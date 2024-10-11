Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.10.2024 17:20

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti

Türkiye, 10 Ekim 2023'te ilk defa üstlendiği, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını İtalya'ya devretti.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti

KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakanı Albin Kurti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, NATO'nun Napoli'deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti

Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi.

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'da sakin, güvenli ve barışçıl bir ortamın kalmasını sağlamak için KFOR ile yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Osmani, Tümgeneral Ulutaş'a görev süresi boyunca gösterdiği profesyonellik ve özverili çalışmalar için Türkçe olarak, "Tümgeneral Ulutaş, her şey için içtenlikle çok teşekkür ederim" dedi.

"Ulusumun Kosova'daki NATO misyonuna verdiği destekten gurur duyuyorum"

Tümgeneral Ulutaş, törende yaptığı konuşmada, Kosova'da pek çok zorluk ve gerilimin devam ettiğini ancak tarafların kararlı ve yapıcı yaklaşımıyla tüm engellerin aşılabileceğini vurguladı.

Ulutaş, "Bir Türk Tümgeneral olarak, ulusumun barışı koruma ve bölgesel istikrara olan uzun süreli bağlılığından ve Kosova'daki NATO misyonuna verdiği destekten gurur duyuyorum" diye konuştu.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti

"Barış misyonumuza ulaşmak istiyorsak birlik şarttır"

KFOR'un yeni komutanı Barduani, görev süresi boyunca KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli bir ortam oluşturmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini belirterek, "Bu ruhla görevim için şu Latince sloganı seçtim; 'Bütün insanların birliği kazanır' Barış misyonumuza ulaşmak istiyorsak birlik şarttır" dedi.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan toplam 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti

ETİKETLER
Kosova NATO
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi
09:13
AK Parti'de ilçe kongreleri bugün başlıyor
08:32
7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 95 gözaltı
08:25
Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı
06:50
TBB'den dijital dolandırıcılığa karşı uyarı
06:44
Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası yatırım
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
FOTO FOKUS
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ