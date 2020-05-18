Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 25 bin 141 test yapıldı. Bu kapsamda 1158 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 31 hasta vefat etti, 1615 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 650 bin 135, toplam vaka sayısı 150 bin 593, toplam vefat sayısı 4 bin 171, toplam yoğun bakım hasta sayısı 903, toplam entübe hasta sayısı 463, toplam iyileşen hasta sayısı 111 bin 577 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım." dedi.