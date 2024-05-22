Türkiye-İsviçre siyasi istişareleri Ankara'da gerçekleştirildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Alexandre Fasel başkanlığında, başkentte Türkiye-İsviçre siyasi istişarelerinin yapıldığı kaydedildi.

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçici üyeliği görevini sürdüren İsviçre ile gerçekleştirilen istişarelerde, İsviçre'yle ikili ilişkiler ve işbirliğini geliştirme olanaklarının kapsamlı şekilde ele alındığını aktaran kaynaklar, terörle mücadele ve düzensiz göç konularının gündeme geldiği bilgisini paylaştı.

Kaynaklar, istişarelerde İsviçre Türk toplumunu ilgilendiren konuların da görüşüldüğünü belirtti.

İstişarelerde, İsviçre'nin ev sahipliğinde haziranda düzenlenmesi öngörülen Ukrayna Barış Zirvesi'nin yanı sıra Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya ihtilafı bağlamında bölgenin ve Avrupa'nın güvenliği için üstlendiği aktif rolün görüşüldüğünü vurgulayan kaynaklar, Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu vurguladı.

Diplomatik kaynaklar, "İstişareler, ülkelerimizin AB ile münasebetleri, Avrupa Konseyi, BM ve uluslararası adaylıklarımız gibi çok taraflı konuların ele alınmasına da imkan tanımıştır." ifadelerini kullandı.

İsviçre ile ikili ilişkiler

"İlişkilerimizin köklü bir geçmişe dayandığı İsviçre'yle siyasi diyaloğumuzu karşılıklı yarar temelinde daha ileriye taşımak istiyoruz." diyen kaynaklar, üst düzeyli temasların, işbirliğinin güçlenmesine ve karşılıklı anlayışa katkı sağladığını belirtti.

Kaynaklar, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in 1-2 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret ettiğine işaret ederek, Cassis'in "Avrupa Güvenlik Mimarisinin Geleceği" panelinde konuştuğunu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdiğini anımsattı.

İsviçre ile ticari ve ekonomik işbirliğinin, ikili münasebetlerin öncelikli boyutunu teşkil ettiğine dikkati çeken diplomatik kaynaklar, "2023 yılında toplam ticaret hacmimiz 22 milyar dolara ulaşmıştır. Bu alandaki mevcut potansiyelden ve karşılıklı yatırımlardan daha fazla istifade etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynaklar 2023'te yaklaşık 400 bin İsviçrelinin Türkiye'yi ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, gelecek dönemde daha fazla İsviçreli vatandaşı Türkiye'de misafir etmek istediklerini kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Alexandre Fasel başkanlığında, Türkiye ile İsviçre arasındaki siyasi istişareler Ankara'da gerçekleştirildi.