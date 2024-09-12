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Gündem
AA 12.09.2024 08:44

Türkiye ile Singapur arasındaki anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Türkiye ile Singapur arasındaki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Singapur arasındaki anlaşma Resmi Gazete'de

19 Haziran 2024'te imzalanan "Deprem Bölgesinde Kullanılacak İletişim Merkezlerinin İnşasının Finansmanına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Singapur Kızılhaç Derneği Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında Singapur Kızılhaç Derneği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde afetten etkilenen bölgelere iletişim merkezlerinin inşa edilmesi amaçlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının mali konular ve operasyonunu yürüteceği iş birliği çerçevesinde, merkezlerin inşasına dair süreç de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde olacak.

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