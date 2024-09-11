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TRT Haber 11.09.2024 22:19

Dışişleri'nden ABD ve GKRY arasındaki anlaşmaya kınama

Dışişleri Bakanlığı, "ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri'nden ABD ve GKRY arasındaki anlaşmaya kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ile GKRY arasında savunma iş birliği yol haritası imzalanması hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD ile GKRY arasında savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası imzalanmasını kınıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin olarak yayımlanan açıklamada belirtilen görüşleri paylaşıyor, KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi tümüyle destekliyoruz.

ABD makamlarınca, geçtiğimiz Haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir.

Bu çerçevede, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir."

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ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
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