Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul’a gelecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında yarın ve 9 Aralık’ta yapılacak.
İstanbul’da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
Etiketler: Buğday Türkiye- Rusya İlişkileri
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