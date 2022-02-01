Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya gelecek
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Pakistan arasındaki siyasi istişareler bugün bir araya gelecek Dışişleri Bakanları ve heyetleri arasında görüşülecek.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz ile Pakistan arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığındaki heyetler arasında 1 Şubat 2022 tarihinde İslamabad’da yapılacak. İstişarelerde, dost ve kardeş Pakistan’la ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır” denildi.
Etiketler: Dış Politika Pakistan
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