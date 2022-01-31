İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Barbarlık, canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı, 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

Soylu, kurtarılan bir göçmenle yapılan görüşmenin görüntülerini de paylaştı. Kurtarılan göçmen, Yunanistan polisinin cep telefonlarını ve paralarını aldığını, bir yakınının yüzme bilmediğini söylemesine rağmen Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin bunu dikkate almadığını ve kendilerini denize attığını anlattı.

Barbarlık, Canilik...



Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı.

2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti...



Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun.



Cani @Frontex de hesap vermeli... pic.twitter.com/uMrbJqRUoI — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 31, 2022

Yakınının boğulduğunu söyleyen göçmen, yanında bulunan diğer kişiyle yüzerek adaya ulaştığını ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kendilerini kurtardığını söyledi.