Yunanistan'ın denize attığı 3 düzensiz göçmenden 1'i öldü
Bakan Soylu, Yunan Sahil Güvenliği tarafından üç göçmenin denize atıldığını, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bu göçmenlerden ikisinin kurtarıldığını, birinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Soylu, "Barbarlık, canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı, 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli" ifadelerini kullandı.
Soylu, kurtarılan bir göçmenle yapılan görüşmenin görüntülerini de paylaştı. Kurtarılan göçmen, Yunanistan polisinin cep telefonlarını ve paralarını aldığını, bir yakınının yüzme bilmediğini söylemesine rağmen Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin bunu dikkate almadığını ve kendilerini denize attığını anlattı.
Barbarlık, Canilik...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 31, 2022
Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı.
2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti...
Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun.
Cani @Frontex de hesap vermeli... pic.twitter.com/uMrbJqRUoI
Yakınının boğulduğunu söyleyen göçmen, yanında bulunan diğer kişiyle yüzerek adaya ulaştığını ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kendilerini kurtardığını söyledi.
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