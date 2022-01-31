4 yaşındaki Küçük Asiye, 22 Aralık'ta Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla ölümden döndü.

İddianame kabul edildi

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıya ilişkin titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "olası kastla yaralama" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Site yöneticisi Mustafa E'nin de aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanık ve tutuksuz yargılanan bir sanık hakkında "olası kastla yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Site yöneticisinin ağabeyi tutuksuz sanık Mahmut E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, köpeklerin site yöneticisi Mustafa E., sekreteri Süheyla K ile Mustafa Y tarafından bakıldıkları kaydedildi.

"Köpeklerin saldırdığı anın güvenlik kamerası görüntüleri silindi"

Olay günü, tehlike arz eden köpeklerin ağızlıksız ve tasmasız dolaştırıldıkları da vurgulandı.

Site kamera görüntülerine erişim yetkisinin ise sadece site yöneticisinde olduğu ve olay sonrası görüntülerin uzaktan erişim yöntemiyle silindiği ifade edildi.

Saldırgan köpekler "silah" sayıldı

İddianamede, şüphelilerin olası kast ile kasten yaralama suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi, küçük çocuğa saldıran köpekler ise 'silah' olarak nitelendirildi.