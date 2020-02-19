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Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak." dedi.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırılara ilişkin, "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 20:39
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