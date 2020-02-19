Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırılara ilişkin, "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." ifadelerini kullandı.