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Gezi davasında beraat kararı veren hakimler hakkında inceleme başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Gezi Parkındaki olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine ilişkin karar dün açıklanmıştı.
HSK Birinci Dairesi, davaya bakan ve sanıklar hakkında beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin üyeleri hakkında inceleme başlatılmasını kararlaştırdı.
İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek.
Etiketler: son dakika hsk gezi davası karar gezi davasıSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 18:26
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