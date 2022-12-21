Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı başladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları ile Kayseri'de yapılacak bir araya geldi.
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı, Kayseri'de başladı.
Toplantı marjında Bakan Hulusi Akar ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile daha sonra ise Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile bir araya geldi.
Akar, ikili görüşmelerin ardından Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile üçlü görüşmede bir araya gelecek.
Bakanlar Akar, Hasanov ve Burchuladze bu görüşme sonrası ortak açıklama yapacak.
Etiketler: Gürcistan Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar
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