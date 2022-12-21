Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün asgari ücret açıklaması olur mu?" sorusuna grup toplantısına girişte "Beklemeye devam" yanıtı verdi. Grup toplantısında ise yarın açıklanacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
Erdoğan, "Bugün asgari ücret açıklaması olur mu?" sorusuna, "Beklemeye devam yanıtı verdi.
Erdoğan grup toplantısında ise bugün Bakan bilgin ile görüşeceğini yarın ise asgari ücretin açıklanacağını duyurdu:
"Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle hal yoluna koyup inşallah yarın da açıklayacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz."
Etiketler: Asgari Ücret Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin
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