Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, "Bugün asgari ücret açıklaması olur mu?" sorusuna, "Beklemeye devam yanıtı verdi.

Erdoğan grup toplantısında ise bugün Bakan bilgin ile görüşeceğini yarın ise asgari ücretin açıklanacağını duyurdu:

"Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle hal yoluna koyup inşallah yarın da açıklayacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz."