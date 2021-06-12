İçişleri Bakanlığı, valiliklere koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde bugün saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 14 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Restoran ve lokantalar paket servisi yapacak

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günü bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu işletmelerde zorunlu temel ihtiyaç harici ürün satılamayacak. Vatandaşlar evlerine yürüme mesafesindeki işletmelere gidebilecek.

Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar paket servisle mesailerine devam edecek. Kısıtlama süresince fırınlar da açık tutulacak.