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Gündem
AA 24.04.2024 11:51

Türkiye, Expo 2023 Doha etkinliğinde ödüle layık görüldü

Türkiye'nin Katar'da düzenlenen Expo 2023 Doha etkinliğinde açtığı pavilyon, en çok ziyaret edilen stantlardan biri olmasının yanında "Bahçecilikte Mükemmellik ve İnovasyona İlişkin En İyi Örnek Pavilyon" içeriğinde uluslararası büyük ödüle layık görüldü.

Türkiye, Expo 2023 Doha etkinliğinde ödüle layık görüldü

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Expo 2023 Doha etkinliği, 80 katılımcı ülke ve "Yeşil Bir Çöl, Daha İyi Bir Çevre" temasıyla gerçekleştirildi.

2 Ekim 2023-28 Mart 2024 dönemindeki etkinlik kapsamında başarılı pavilyon özel ödülleri de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Bakanlığın himayesinde, tasarım, prodüksiyon ve organizasyon faaliyetlerinin dDf (Dream Design Factory) firması tarafından üstlenildiği, zengin içeriği ve beğeni toplayan mimari tasarımıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gören Türkiye pavilyonuna, törende, "Bahçecilikte Mükemmellik ve İnovasyona İlişkin En İyi Örnek Pavilyon" içeriğinde AIPH (The International Associaton of Horticultural Producers) Uluslararası Büyük Ödülü verildi.

Türkiye'nin ürünleri ve endemik bitki çeşitliliği tanıtıldı

Türkiye'nin ödül kazanan pavilyonunda, "Bahçeciliğin anavatanı" mottosuyla ülkenin 7 bölgesinden bahçecilik ve tarım ürünleri tanıtıldı. Ziyaretçiler, Türk tarımının dününden bugününe bir yolculuğa çıkarılırken teknolojik ve yenilikçi bakış açısıyla oluşturulan sergileme alanlarında zengin ürün yelpazesi ve endemik bitki çeşitliliği de sergilendi.

Uluslararası ziyaretçilerin geleneksel Türk kültür, sanat ve gastronomisinden örnekleri büyük ilgiyle deneyimlediği Türkiye pavilyonu, 6 ayda en çok ziyaret edilen pavilyonlardan biri oldu.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ekonomik potansiyelini ve ticari fırsatlarını tanıtmak için yoğun şekilde çalışarak, etkinlik süresince düzenlenen faaliyetler ve sergiler aracılığıyla Türk iş dünyasının çeşitliliğini ve yenilikçi yaklaşımlarını vurguladı.

Organizasyonda çeşitli endüstrilerden içeriklerle Türkiye'nin ticaret ve yatırım ortamıyla ilgili potansiyel işbirliği fırsatlarını öne çıkaran Bakanlık, katılımcılara Türk mallarını ve hizmetlerini keşfetme fırsatı sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 4 Aralık 2023'te Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı kapsamında gittiği Katar'da fuar alanını ziyaret etmiş, özel defteri imzalayarak hatıra fidanı dikmişti.

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