Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye en yoğun mücadelesini uyuşturucuda verdi
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar ve kovuşturmalar sonucunda, uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan cezaevlerinde 112 bin 424 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.
Başsavcılıklar uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu imalatı suçlarına yönelik ülke genelindeki soruşturmalarını sürdürüyor.
Soruşturmalar kapsamında bugüne kadar çok sayıda kişi hakkında adli işlem yapıldı, kovuşturmalarla da bazı sanıklar yargılandıkları mahkemelerce hapis cezalarına çarptırıldı. Bazı sanıkların da tutuklu yargılanmasına devam ediliyor.
112 bin 424 kişi cezaevinde
Cezaevlerinde en çok, uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bu suçlardan 95 bin 688'i hükümlü, 16 bin 736'sı tutuklu 112 bin 424 kişi cezaevinde tutuluyor.
Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların suç türlerinde ikinci sırada hırsızlık, üçüncü sırada yaralama yer alıyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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