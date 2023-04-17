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Gündem
AA 17.04.2023 17:37

Türkiye Büyük Millet Meclisi, açılışının 103. yılını kutlayacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yılı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu özel gündemle toplanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, açılışının 103. yılını kutlayacak

TBMM'nin açılışının 103. yılı kutlama programı kapsamında, 23 Nisan Pazar günü 09.00'da TBMM'de Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk bırakacağı törende saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak.

Şentop başkanlığındaki heyet, daha sonra 09.15'te Anıtkabir'i ziyaret edecek. TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Şentop, Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. Buradaki programın ardından Şentop ve beraberindeki heyet Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma törenine katılacak.

Bilim stantları açılacak, oyun alanları kurulacak

Kutlamalar kapsamında, Mecliste, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliği ile "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" etkinliği düzenlenecek. Söz konusu etkinlik 23-26 Nisan tarihlerinde devam edecek. TBMM bahçesinde, farklı temalarda bilim stantları açılacak ve oyun alanları kurulacak.

Günde 1000 çocuğun ziyareti planlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin ve Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinin anlatım yaptığı; yaşamın şifresi DNA, sağlık bilimleri, böcek şenlik okulu, çocuk sağlığı bilgilendirme, ben bir veteriner hekimim gibi bilim stantlarının yanı sıra ebru, resim atölyesi, geleneksel oyunlar gibi atölyeler açılacak. TÜBİTAK işbirliğiyle eğitici kitap ve dergiler çocuklara dağıtılacak, oyun bahçesinde çocukların eğlenmesi sağlanacak. Bilim Şenliği etkinliğine Ankara'da bulunan depremzede çocukların da katılımı sağlanacak.

Bilim Şenliği etkinliğini günde yaklaşık 1000 çocuğun ziyareti planlanıyor.

Genel Kurul özel gündemle toplanacak

TBMM Genel Kurulunda, "Milletin Çocukları Meclisin Çocukları Projesi" kapsamında, 23 Nisan Pazar günü saat 12.00'de "Çocuk Özel Oturumu" düzenlenecek. Oturuma, depremzede çocukların da yer alacağı 134 çocuk katılacak. Meclis Genel Kurulu aynı gün saat 14.00'te özel gündemle toplanacak.

TBMM Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda, saat 10.00 ile 16.00 arasında "Galaktik Tayfa" isimli çocuk filmi gösterilecek.

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği" projesi 17-18-19 Nisan'da, deprem bölgesindeki çocuklar için de düzenleniyor. Etkinlik ilk olarak bugün Adıyaman'da başladı.

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