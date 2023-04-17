Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın ilk günü yeni müjdeyi milletimizle paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde konuştu.

İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon riskli konut olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramın ilk günü, kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon konut dönüştürüldü. Fikirtepe'de örnek bir proje yürütülüyor. Şu anda parsellerde yüzde 27 ile yüzde 80 arasında gerçekleşmelere ulaşılmış durumdadır. Yani projenin 3'te 1'i tamamlanmış durumdadır. Önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar konutların hepsi sahiplerine teslim edilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yeni Fikirtepe Projesi) 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz. https://t.co/1uk9IQfu9B pic.twitter.com/G6tsbQcKbb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2023

Deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor, yeni ve devam eden projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. Kentsel dönüşüm kredi limilerini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşümle ilgili yeni bir müjde açıklayacağız. İstanbul'da acil olarak dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon riskli konut var. Avrupa ve Anadolu yakasında uydu kentler planlıyoruz.

Türkiye'yi 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık. İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekare alanı ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir. 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın ilk günü, kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız. https://t.co/1uk9IQfu9B pic.twitter.com/FmySktxnV2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2023

CHP demek; çöp, çukur, susuzluk demektir. Biz göreve geldik bir yılda susuzluğu giderdik. İstanbul suyuna kavuştu. Sabırla hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma adımlarıyla çekişmelerin ülkesini Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdik. Bunu için çok mücadele ettik. Yeri geldik terör örgütleriyle, yeri geldi darbecilerle çarpıştık.

Kandil'e yavrularımızı bunlar kaçırmadı mı? Diyarbakır annelerini bunlar gözleri yaşlı hale getirmedi mi? Bütün mağaraları delik deşik ettik. Şimdi Kandil'den meydan okuyorlar, 'Bay Bay Kemal'i destekleyeceğiz. 14 Mayıs'ta benim halkım buna izin vermeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. https://t.co/1uk9IQfu9B pic.twitter.com/GQp7Sm3rP1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2023

Karşımızda 7'li bir ittifak oluşturdular. 'Bay Bay Kemal'i de aday olarak çıkardılar. Ama 7 cumhurbaşkanı yardımcısından habersiz adım atmayacakmış. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Yol erkenken kararımızı vereceğiz ve sandıkları patlatacağız. Daha geride bekleyen PKK, FETÖ, Londro tefecilerini saymıyorum bile. Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş, tefeciye bak. 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl yönetecekler.

Biz TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Gemimiz bugün halkımızın ziyaretine açıldı. Vatandaşlarımız gururlarını yakından izlediler. Bunu gerçekleştirmek hamdolsun bize nasip oldu. Böyle bir uçak gemisini yapmak bize nasip oldu. Unutmayın iş bilenin kılıç kuşananındır.