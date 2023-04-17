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Gündem
17.04.2023 16:42

Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ortak listeyle seçime girme teklifinin CHP'den geldiğini belirtti. Babacan, bu kararın CHP kadar, kendileri için de fedakarlık olduğunu söyledi.

Ali Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP listelerinden seçime girme kararını değerlendirdi.

Teklifin CHP'den geldiğini aktaran Babacan, gösterdikleri 26 adayın seçildiğinde Deva Partisi'nin milletvekili olacağını ifade etti.

"21 şehirde 26 adayımız var. Deva Partili olarak seçime giriyorlar. Ama CHP'nin listesinden seçime giriyorlar. Bu arkadaşlar seçildikleri gün deva milletvekili olacaklar. "

Ortak liste kararını sadece CHP için değil, kendileri için de fedakarlık olarak nitelediğini belirten Babacan, seçim pusulasında kendi logolarını kullanmayacaklarını hatırlattı.

Babacan, "Siyasi kimlik olarak fedakarlık evet, CHP için fedakarlık. Niye? Çünkü kendi partilileri listeden çıkıyor. Deva, Gelecek, Saadet  giriyor. Bizim için de fedakarlık çünkü seçim pusulasına baktığımızda Deva Partisi logosu olmayacak" dedi.

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