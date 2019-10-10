Türkiye, sadece ülke sınırları içerisinde değil, sınır ötesinde de terörle mücadeleye büyük önem veriyor.

Mücadelesini de Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan “meşru müdafaa hakkı” kapsamında yürütüyor.

Üstelik bu mücadelesini, ABD ve destek verdiği terör örgütü YPG/PKK gibi arkasında büyük bir enkaz değil huzurlu bir halk bırakarak sürdürüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı 7 ay sürdü

Ankara, hem terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde, güvenliğini tehdit eden teröristleri etkisiz hale getirmek hem de sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, terörden arındırıldı.

23 Şubat 2017'de de Bab ilçesini DEAŞ'tan kurtaran Mehmetçik, iki ilçe arasındaki 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerlerini 217 günde teröristlerden temizledi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda, terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden koalisyon içindeki tek ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdi.

Böylece terör örgütünün çöküş sürecini başlatan Mehmetçik, bölgenin bu tehditten kurtulmasını sağladı.

[Fotoğraf: AA]

Siviller geri döndü, her türlü hizmet sağlandı

O dönem Başbakan olan Binali Yıldırım, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini duyurdu. Bundan hemen sonra da TSK ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlama ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya kilitlendi.

Türkiye'de eğitilen binlerce yerel polis, göreve başladı. Günlük yaşamın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve diğer alanlarda yoğun katkı sağlayan Türkiye'nin desteği ile bölge nüfusu, harekatın üzerinden geçen 3 yılda 2 milyona yaklaştı.

[Fotoğraf: AA]

ABD ve terör örgütü YPG/PKK Rakka’da enkaz bıraktı

Aynı süreçte, bir dönem terör örgütü DEAŞ’ın kalesi olarak bilinen Rakka’yı “kurtarmak” için harekete geçen ABD öncülüğündeki koalisyon ise, ardında büyük bir yıkım ve bir başka terör tehdidi bırakarak 2017’nin ekim ayında bölgeyi terk etti. Silah ve mühimmat desteği vererek birlikte yıktıkları Rakka’yı kontrol altına alan terör örgütü YPG/PKK ise, halktan hiçbir zulmü esirgemedi ve hala da esirgemiyor.

[Rakka, 21 Ağustos 2019. Fotoğraf: Getty]

Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı'nı başarıyla tamamlayan Türkiye'nin bir sonraki hedefi ise, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde bulunan terör hedefleri oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, “sınırlarda ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak” üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’de Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı.

[Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e geçmek için Hatay'a ulaşan askerlere, 85 yaşındaki Muhammet Bulut çay demlemişti. Fotoğraf: AA]

“Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları”, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları” ve “BM Sözleşmesi'nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde harekatı başlatan TSK, faaliyetlerini Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi "Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı" çerçevesinde yürüttü.

58 günde 5 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi

4 bin 500'den fazla teröristi etkisiz hale getiren TSK, 200'den fazla meskun mahali terör örgütü üyelerinden arındırıp 2 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağladı.

58 gün süren harekat, 18 Mart Çanakkale zaferiyle aynı günde başarıyla tamamlandıktan sonra da hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf edildi. Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı. TSK ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu birliklerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018 itibarıyla evlerine dönmeye başladı. 1 senede Afrin'in nüfusu 350 bini geçti.

Türkiye, Afrin'de operasyondan sonra ilçe merkezi ve beldelerde kurulan 7 yerel meclise sağlık, eğitim, ziraat, sanayi, ticaret, kültür ile spor alanlarında danışmanlık ve destek sağladı. Yerel yönetimlerin kurulmasına destek verilmesiyle de yerel halk bölgeyi kendisi yönetmeye başladı.

Kaynak: TRT Haber, AA