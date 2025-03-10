Türkiye Basın Federasyonu'nun Yüksek İstişare Kurulu belli oldu

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak 2014 yılında kurulan ve 2023'te Anadolu Yayıncılar Federasyonu adını alan kuruluş, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla "Türkiye Basın Federasyonu" ismini aldı.

Federasyon Başkanı Sinan Burhan, isim değişikliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, Türkiye Basın Federasyonu'nun demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanlarında önemli çalışmalar yürüteceğini vurguladı. Basın mensuplarının özlük haklarının güçlendirilmesi ve medya sektöründe daha özgür ve adil bir yapı oluşturulmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Türkiye Basın Federasyonu'nun Yüksek İstişare Kurulu'nda ise medya sektörünün önemli isimleri yer alıyor. Kurul üyeleri arasında, Mücahid Eker (TRT Haber Kanal Koordinatörü), Yavuz Donat (Sabah gazetesi yazarı), Osman Ateşli (Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni), Emin Pazarcı (Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi), Fadime Özkan (Star Gazetesi Ankara Temsilcisi), Ekrem Kızıltaş (Taksim Gazetesi Yazarı), Mehmet Acet (Kanal 7 Medya Grubu Ankara Temsilcisi), Rahim Er (Türkiye Gazetesi Yazarı), İhsan Aktaş (Araştırmacı- Gazeteci), Murat Alan (Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Fazlı Şahan(Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber Müdürü), Serkan Fıçıcı (Akşam Gazetesi İnternet Genel Yayın Yönetmeni), Başak Şengül (TV100 Program yapımcısı), Taha Dağlı (Global tv Genel Yayın Yönetmeni), Hakkı Öcal (Milliyet Gazetesi Yazarı), Fevzi Çakır (Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi), Abdülkadir Selvi (Hürriyet Gazetesi Yazarı), Zafer Şahin (Kanal D Ankara Temsilcisi), Melik Yiğitel (Türkmedya Ankara Temsilcisi), Hacı Yakışıklı (Gazeteci), Yeliz Tercanlı (Beyaztv Genel Koordinatörü), Bedia Teymur (Haberler.com), Adem Metan (Dijital İçerik Üreticisi), Ebru Balıkçı (Lider Haber Ankara Temsilcisi), Doç Dr. İsmail Çağlar, Prof. Dr. Zakir Avşar bulunuyor.