Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor.

Ankara, BAE yönetiminin önemli isimlerinden Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Prens Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Beştepe'de resmi törenle karşılanacak.

Başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirilecek. Yatırımlar, askeri ve güvenlik iş birliği konuları ile Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.

Ayrıca, iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bazı anlaşmalar da imzalanacak.