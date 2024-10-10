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Gündem
TRT Haber 10.10.2024 10:08

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Göktaş, "Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet" anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını ifade etti.

"İhtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yapacağız"

Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte hanelere toplam 99,6 milyar TL destek sağladıklarını belirterek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının söyledi.

Bakan Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” ifadesini kullandı.
 

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Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemesi Mahinur Özdemir Göktaş Recep Tayyip Erdoğan
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