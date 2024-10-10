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TRT Haber 10.10.2024 09:50

Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı

Iğdır'da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı’nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili Iğdır DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk ve 7 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.

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