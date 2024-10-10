Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.10.2024 08:11

Lübnan'dan tarihi tahliye operasyonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı" dedi.

Lübnan'dan tarihi tahliye operasyonu
[Fotograf: AA]

Türkiye, tarihinin en büyük tahliye operasyonlarından birine daha imza attı.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'dan çoğu Türk vatandaşı olan siviller Türkiye'ye getiriliyor.

Lübnan'a insani yardım taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar yüklerini Beyrut Limanı'na indirdi. Bavul kontrolünün ardından çocuk Türk vatandaşı olan siviller dün tahliye için hazırlanan TCG Bayraktar'a alındı. Gemiye bindirilenler arasında yaşlı, engelli, bebek ve çocuklar da yer aldı.

Bakan Fidan: Gemilerimiz yola çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tahliye gemilerinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirterek şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, Lübnan’daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail’in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir.

Tahliye gemilerine 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi de eşlik ediyor

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemiye alınanlar, 2'şer firkateyn ve karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüyor.

Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından yapılacak.

Lübnan'dan 2006 yılında da tahliye gerçekleştirilmişti

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 23 Temmuz 2006'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG İskenderun; TCG Gelibolu ve TCG Bartın gemilerinin refakatinde Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

TCG İskenderun, 12 saat süren işlemlerden sonra 1100'e yakın vatandaş ile Türkiye'ye dönmüştü. 

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Lübnan
Sıradaki Haber
Son bir haftada aranan 4 bin 139 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
TMSF'den indirimli lüks araç ihalesi
15:06
Polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
15:03
Aranan hükümlü çatı katında yakalandı
15:05
RTÜK'ten yayıncılara yeni dönem için uyarı
14:48
Katil İsrail Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı
15:00
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ