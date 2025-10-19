Duman 15.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 19.10.2025 10:58

Türkiye: Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkes memnuniyet verici

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek verileceğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilen ve ateşkes için anlaşılan görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda Doha’da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar’ın çabalarını takdir ediyoruz.

Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."

