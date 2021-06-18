Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 21:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı 20 Haziran'da
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı, 20 Haziran Pazar günü Antalya'da, Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilecek.
Toplantı kapsamında, Afganistan Barış Süreci bağlamında yaşanan gelişmelerin yanısıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanları ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Antalya Diplomasi Forumu marjında İranlı ve Afgan muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanıyor.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Antalya
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