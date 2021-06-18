Yaz izin ve tatil sezonunun gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşların kara yolu ile Türkiye seyahatleri başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye girişlerinde alınan önlemler ve yapılan işlemler hakkında bilgi aldı, vatandaşlara yönelik yapılacak karşılama çalışmalarını yerinde inceledi.

'Vatandaşların yolculuklarının rahat geçmesi için her yıl bir dizi çalışma yapıyoruz'

YTB Başkanı Eren’e TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Zafer Sırakaya eşlik etti. Eren, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ile vatandaşların gelişleri ve alınacak önlemler hakkında görüş alışverişinde de bulundu. Eren ardından ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yurt dışında büyük bir Türk varlığı olduğunu ve her yıl Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının tatillerini geçirmek için baba ocağına, memleketlerine geldiklerini hatırlatan Eren, YTB olarak vatandaşların yolculuklarının rahat geçmesi için her yıl bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini aktardı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Memleket Yolu Projemiz kapsamında sunduğumuz hizmetleri devam ettireceğiz"

Avrupa'da yaşayan Türklerin sınır kapılarından giriş yaptıkları andan itibaren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için de faaliyetlerde bulunduklarını söyleyen Eren şöyle konuştu:

“Salgından dolayı geçen seneden beri PCR testi, aşı süreci ve çalışmaların nasıl gittiğini, vatandaşlarımızın bu hususta nasıl bilgilendirildiğini ve bizim neler yapabileceğimizi yerinde tespit etmek için geldik. İnşallah bu sene de önceki yıllarda Memleket Yolu Projemiz kapsamında sunduğumuz hizmetleri devam ettireceğiz. Bizim vatandaşlardan ricamız PCR testlerini, aşı olduysalar aşı kartlarını, COVID-19 geçirdiyseler bununla ilgili belgelerini yanlarında taşımalarıdır. Gelmeden önce sağlıkla alakalı, ruhsat ve mülkiyet vekaletle alakalı ruhsatlarını, pasaportlarını ve araç sigortalarına ilişkin belgelerini yanlarında bulundurmalarını istiyoruz.”

Gençler ve çocuklara hediyeler verildi

Sırbistan'dan geçerken belli bir miktarın üzerindeki paranın ibra edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Eren, Sırbistan Sınır Kapısı'nda YTB personeli ve Türk Polisi’nin sıla yolundaki vatandaşlara yardım ettiklerini de aktardı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının gelişinin artarak devam ettiğini belirten Eren, gençler ve çocuklar için hazırladıkları hediye ve kitapları ülkeye giren vatandaşlara takdim ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Bu yıl da Memleket Yolu’na çıkan vatandaşlarımızın yanında olacağız"

Avrupa'da yaşayan vatandaşların seyahatlerinin rahat geçmesi için hazırlık yaptıklarını dile getiren Abdullah Eren, “Bu sene yoğun bir geliş bekliyoruz. 2019'u yakalar mıyız bilmiyorum ama tüm kamu kurum ve siyasilerin el ele vermesiyle Türkiye’ye girişler için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu vesileyle bu yılki gelişlerde de kolaylık sağlanacağını umuyoruz. Bu yıl da Memleket Yolu’na çıkan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşlarımıza yolda araç sürerken dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Sırakaya da bu sene İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, PCR veya antijen test sonucunu ibraz eden vatandaşların sorunsuz şekilde ülkeye giriş yapabileceklerini söyledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

YTB Başkanı Abdullah Eren ve Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya sonrasında Edirne Valisi Ekrem Canalp ile bir araya geldi.