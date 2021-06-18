PKK’daki çözülme süreci devam ediyor. Yeşil kategoride aranan terörist Özgür Abik, Mardin'de teslim oldu. Turuncu kategoride aranan terörist Reşit Yanık ise geçen yıl ikna çalışmaları sonucu teslim olmuştu.

Peki terör örgütündeki sözde sorumluların teslim olması ne anlama geliyor? Bu teslimler diğer örgüt üyelerini nasıl etkiliyor?

Bir tarafta kararlı operasyonlar, diğer tarafta yürütülen ikna çalışmaları…

Bölücü terör örgütü PKK'daki çözülme her geçen gün artıyor. Son dönemde ise teslim olan teröristler arasındaki sözde sorumlu isimler dikkat çekiyor.

Sözde sorumlular bir bir kaçıyor

Son olarak yeşil kategoride yer alan sözde üst düzey sorumlu terörist Özgür Abik, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Erdal Uğur kod adlı terörist, 2009'da terör örgütüne katıldı.

Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi. Sözde Gap - Riha alanı sorumlusuydu. İkna çalışmaları sonucu kaçtı ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terörist 2 milyon liraya kadar ödülle aranıyordu.

Gri kategorideki çok sayıda teröristin yanı sıra turuncu kategoride yer alan Reşit Yanık da geçen yıl teslim olmuştu.

PKK'da büyük panik

Peki terör örgütünde sözde sorumlu üst düzey isimlerin teslim olması ne anlama geliyor? Bu durum örgüt içerisinde nasıl bir etki yaratıyor?

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar bu soruya cevap verdi:

"Son dönemde kırmızı listede birçok terörist teslim oldu. Temeldeki şey ne? Kişilerin örgütün içerisinde bir gelecek göremeyişi. Öleceğine dair empatilerinin son derece güçlenmiş olması ve yaşamış olduğu çaresizlik... Bu tür insanların çözülmesi örgüt içerisinde de büyük infiallere sebep oluyor."

Geçen yıl sadece ikna yolu ile teslim olan terörist sayısı 243. Bu yılın ilk yarısında da 80 terörist örgütten kaçarak teslim oldu.