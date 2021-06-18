Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile ayrı ayrı görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından katılımcı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelere geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi.
Erdoğan, daha sonra Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile görüştü.
İki liderin görüşmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğan, ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu kabul etti.
Etiketler: Antalya Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 18:45
- 18:29
- 18:21
- 17:50
- 18:20
Sıradaki Haber
MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon: Sınırda yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz