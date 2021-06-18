Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasının ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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