Osman Kılıç'ın cenazesi, İsmet Oğultürk Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede konuşan eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, AK Parti 25. Dönem Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Kılıç'ın hem Balkan Türkleri hem de Türkiye için hayatını sebil ettiğini ve gerçek bir kahraman olduğunu söyledi.

Törene, Kılıç'ın yakınları ve sevenleri ile CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İzmir Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Abdurrahim Nursoy katıldı.

Bulgaristan Türklerinin öncü isimlerinden Osman Kılıç, 101 yaşında dün Ankara'da vefat etmişti.

Osman Kılıç kimdir?

Bulgaristan'ın Razgrad ili Kılıç köyünde 7 Haziran 1920'de dünyaya gelen Osman Kılıç, Şumnu'da Nüvvab Mektebini bitirip 1944'te öğretmen oldu. Bulgaristan Müslümanları Yüksek Eğitim Şurası üyeliğine seçilen Kılıç, 1948 yılında casuslukla suçlanarak idama mahkum edildi.

Türkiye'nin girişimleri sonucu idam kararı müebbet hapse çevrilen Kılıç, 1963'te iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği takas yoluyla Türkiye’ye geldi.

Kılıç, Türkiye'de Dışişleri Bakanlığının Bulgar masasında çalıştı, TRT Yabancı Dillerde Yayın Servisinde Bulgarca mütercim-spikerlik ve Kara Kuvvetleri Dil Okulunda Bulgarca öğretmenliği yaptı.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından İdari Ataşe olarak Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğine atanan Kılıç, Belgrad'da 8 yıl Konsolosluk Amiri olarak görev yaptı, 1984'te emekli oldu.

Kılıç, hatıralarını topladığı "Kader Kurbanı" adlı kitabıyla 1995’te Türkiye Yazarlar Birliğinin Hatıra Ödülü'nü aldı. Kitabı, 2019 yılında Bulgarcaya çevrilerek yayımlandı.

Osman Kılıç’ın eşi Nezihe Kılıç ise ülkenin ilk Başmüftüsü Mehmet Muhiddin Efendi'nin torunu olarak anılıyor.

Kılıç, yaşamının son yıllarını Ankara'da geçirmişti.