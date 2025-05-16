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Gündem
AA 16.05.2025 10:54

Türkiye-ABD-Ukrayna toplantısı başladı

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü toplantısı başladı.

Türkiye-ABD-Ukrayna toplantısı başladı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı.

Aynı yerde gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ise 12.30'da başlaması planlanıyor.

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