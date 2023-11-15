Türkiye, 15 Kasım 1988'de kurulan Filistin'i ilk tanıyan ülkelerden

1987'de başlayıp 1992’ye kadar devam eden intifada sırasında Cezayir'de toplanan Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988 günü bağımsız Filistin devletini ilan etti.

Filistin halkına bağımsızlık mücadelesinde en büyük siyasi desteği veren Türkiye, yeni devleti aynı gün tanıyan ülkelerden biri oldu..

Türkiye, Filistin ile ortak bir tarihe, yakın kültürel ve sosyal ilişkilere sahip. Filistin ile olan dayanışmasını hem Türk milleti hem de bütün kurumlarıyla yıllardır yanlarında yer alarak gösterdi. Bütün Filistin sathında insani ve kalkınma yardımlarıyla bugüne kadar çok sayıda proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın Davos ve BM'de yaptığı Filistin konuşmaları hafızalara kazındı

Türkiye, Filistin davasının uluslararası mecradaki en etkin savunucusu durumunda. Öyle ki bu konudaki ilkeli ve insani duruşunu her fırsatta dile getirdi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik zulümlerine karşı en güçlü tepkiyi verdi, Mescid-i Aksa ve Kudus'ün statüsünün korunması için en cesur sesi çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009'da Davos'taki "one minute" çıkışı ile 2019 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in Filistin'deki işgalini haritayla anlatışı tüm dünyanın hafızasına kazındı.

Türkiye, İsrail-Filistin ihtilafının kalıcı çözümü için aktif rol oynadı

Türkiye, İsrail-Filistin ihtilafının adil ve kalıcı çözümü için aktif rol oynadı. Tel Aviv yönetimiyle yapılan görüşmelerde bölgenin ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla barışa kavuşabileceği vurgulandı.

Filistin'de birlik ve uzlaşının sağlanması için de devreye girildi. Yaklaşık 3 ay önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Ankara'da bir araya getirildi.

Ankara'nın önceliği İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması

Ankara'nın şu anki önceliği İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması.

Sonrasındaki hedef ise Türkiye'nin garantörlüğünde Filistinlilerin bölgede huzurla yaşayabileceği ortamın sağlanması.