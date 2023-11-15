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TRT Haber 15.11.2023 08:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım'da Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze" öncelikli görüşme trafiğini yoğun biçimde sürdürüyor. Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü Almanya'da temaslarda bulunacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra iki ülke ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Kasım'da Almanya'ya gidiyor

İsrail'in Gazze'deki katliamı nasıl önlenecek? Ateşkes ne zaman sağlanacak? Kalıcı barış için hangi adımlar atılacak?

Tüm bu sorulara yanıt aranırken gözler Ankara-Berlin hattındaki liderler görüşmesinde olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez mesajlarını Avrupa'dan verecek. Başkent Berlin, cuma günü Erdoğan-Scholz görüşmesine ev sahipliği yapacak. Tüm gözlerin çevrileceği görüşmede "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nasıl önlenecek?" sorusuna yanıt aranacak.

İki lider, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz en son eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüştü.

İki lider, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlaması ile ilgili son durumu telefon görüşmesinde değerlendirdi.

12 Ekim'deki telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki katliamları ele alındı.
İnsani krizin nasıl çözümlenebileceği değerlendirildi.

Erdoğan ve Scholz iki ay sonra bu kez Berlin'de yüz yüze görüşecek.

Ticaret hacmi hedefi 50 milyar dolar

Erdoğan-Scholz görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak.
Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 45 milyar dolardı. Bu yıl sonu hedefi ise 50 milyar doları aşmak.

AB-Türkiye göç anlaşması değerlendirilecek

İki liderin görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci de ele alınacak. AB-Türkiye göç anlaşması ile ilgili değerlendirme yapması da bekleniyor.

ETİKETLER
Almanya Filistin - İsrail Çatışması Gazze Olaf Scholz Recep Tayyip Erdoğan
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