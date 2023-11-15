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Gündem
TRT Haber 15.11.2023 08:34

Kalkan Operasyonları'nda 1222 düzensiz göçmen yakalandı

Sınır bölgelerinde düzenlenen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı.

Kalkan Operasyonları'nda 1222 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat verilmeyeceğini hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde jandarma ve polis tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerinde gerçekleştirilen İHA, helikopter ve cayrokopter destekli 62 operasyon gerçekleştiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 63’ü tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.

Yerlikaya, operasyona katılan jandarma ve polise teşekkürlerini sunarak mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

 

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