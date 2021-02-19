Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk-Yunan heyetleri NATO Karargahı’nda bir araya geldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10'uncusunun, NATO Karargahı'nda tamamlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 10’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildi" denildi.
Etiketler: NATO Son Dakika Türkiye- Yunanistan İlişkileri
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