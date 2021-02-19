Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Koca, inaktif aşının koronavirüs karşısındaki etkisini anlattı.

Koca, inaktif aşının yan etki riskinin düşük olduğunu daha önce söylediğini ifade etti. Bunun yanında mutasyonlar karşısında da daha az etkilendiğini belirten Koca, dünyanın bu konuyu konuşmaya başladığını vurguladı.

İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2021

Fahrettin Koca, "Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" mesajını paylaştı.