Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 19:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Yıldızları'nın 29 Ekim gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da selamlama ve gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin görüntülerini paylaştı.
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Vatan Caddesi’nde selamlama ve gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin görüntülerini paylaştı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türk Yıldızları'nın selamlama ve gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.
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