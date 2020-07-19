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Türk Yıldızları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gösteri yapacak
[Fotoğraf: TRT Hbaer]
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi "Türk Yıldızları", 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gösteri uçuşu yapacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın, KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 46'ncı Yılı Kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapacağını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gökyüzündeki millî takımımız Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 20 Temmuz 2020 tarihinde KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 46'ncı Yılı Kutlamaları kapsamında KKTC'de selamlama geçişi yapacaktır."
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