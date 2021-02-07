Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline Kış-2021 Tatbikatı kapsamında Statik Atlayış Eğitimi verildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde…” notuyla bir video da paylaşıldı.

Videoda Türk ve Azerbaycan askerlerinin eğitim süreci görüntülerine yer verildi.