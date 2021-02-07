Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
‘Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı’ Kırklareli’nde gerçekleşti
Kara ve Deniz Kuvvetlerine ait birliklerin katılımıyla Kırklareli’nde ‘Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı’ gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, 2-5 Şubat tarihleri arasında Kırklareli bölgesinde Kara ve Deniz Kuvvetlerine ait birliklerin katılımı ile Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı gerçekleştirildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tankların su tabanına basarak, Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcıların (GZPT) ise yüzerek derin sulardan geçiş yaptığı tatbikatta, envantere yeni giren Vuran araçlar ise inşa edilen köprüler üzerinden başarılı bir şekilde geçti.
Tatbikatta birliklerin istihkam yetenekleri, sulardan geçiş teçhizatları ve müşterek harekat icra etme kabiliyetleri başarıyla test edildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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