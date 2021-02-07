Türkiye, paralel devlet yapılanmasıyla ilk kez 7 Şubat 2012’de yüzleşti. Hedefte, Milli İstihbarat Teşkilatı vardı, önce bir karalama kampanyası başlatıldı. MİT mensupları, terör örgütü PKK ile ilişkilendirilmek istendi.

Diyarbakır’daki DTP il binasında Oslo’daki görüşmeleri ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ele geçirildi. Aslında FETÖ, bilindik bir kumpas taktiğini devreye sokmuştu. Ses kayıtları hard disklere örgüt mensupları tarafından yerleştirilmişti.

Örgütün emniyete sızdırdığı bir numaralı isim: Ali Fuat Yılmazer

Soruşturmayı yürüten isim dönemin İstanbul polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'di.

Yılmazer, örgütün emniyete sızdırdığı bir numaralı isimdi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012 günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bazı MİT görevlilerini ifade vermeye çağırdı, bu tarih özellikle seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman Başbakan’dı ve ameliyat olacaktı. Ancak Erdoğan’ın ameliyatının ertelenmesi örgütün planlarını bozdu. Başbakan Erdoğan, Hakan Fidan'ın ifade vermeye gitmesine onay vermedi.

14'ü firari 34 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

Bunun üzerine FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş, Hakan Fidan için yakalama kararı çıkarttı. Yaşananlar, örgüt medyasında manşetleri süslüyordu.

Kumpası boşa çıkaran, yapılan yasal bir düzenleme oldu. Düzenleme, MİT mensupları hakkındaki soruşturmaları Başbakan'ın iznine bağlıyordu. 18 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni MİT yasası ile örgütün planları suya düştü.

7 Şubat 2012'deki kumpasla ilgili, haklarında dava açılan 14'ü firari 34 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

“FETÖ'nün seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelen ilk teşebbüsü”

Sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, 7 Şubat MİT kumpası için “FETÖ'nün seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelen ilk teşebbüsü” ifadeleri yer alıyor.

7 Şubat 2012, 15 Temmuz’a uzanan ihanet zincirinin ilk halkası olarak da yorumlanıyor.

Yargılanan isimler arasında, örgüt elebaşının yanı sıra, sözde yargı sorumlusu “Kartal” kod aldı İlyas Şahin, “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün de var.