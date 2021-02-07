Türkiye Büyük Millet Meclisini yoğun bir mesai bekliyor. Bir hafta aranın ardından Genel Kurul salı günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Genel Kurul'da askerlik mevzuatında yapılan 44 maddelik düzenlemeyi görüşülecek.

Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, uzman erbaşların özlük hakları iyileştirilecek. Emeklilik yaş hadleri 55'e çıkacak.

Yeni düzenlemeye göre sağlık astsubaylarının sağlık hizmetleri tazminatı artırılıyor. Harekat bölgelerinde görevli askeri doktorların burada geçirdikleri zaman hizmet süreleri için bir buçuk kat olarak hesaplanacak.

Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin, vekillik süresi bitimine kadar askerlik görevi ertelenecek.

Evcil hayvanların sokağa bırakılması engellenecek

Meclis'in gündemine gelmesi beklenen bir diğer kanun teklifi de "Hayvan hakları yasası". Çalışmalarda sona gelindi.

Hayvanlara işkenceye hapis cezası getirilecek. Evcil hayvanların sokağa bırakılması engellenecek.

Anayasa çalışmaları hakkında bilgi verecekler

Salı ve çarşamba günleri de siyasi parti liderleri grup toplantılarında kürsüde olacak.

Liderlerin yeni anayasa çalışmalarına ilişkin gruplarına bilgi vermesi bekleniyor.