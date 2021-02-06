Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Bekir Gezer atandı.
Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Resmi Gazete
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